رايولا يقترح قطع لسان بالوتيلي لوضع حد نهائي لتهوره !

هاجم رجل الأعمال الشهير في عالم كرة القدم “#مينو_رايولا” بقوة موكله ومهاجم نيس “#ماريو_بالوتيلي” على الطرد المتهور الذي بحث عنه خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الفرنسي، إذ أكد أنه لا يتحكم أبدًا في نفسه وعليهم قص لسانه كي يبتعد قليلاً عن المشاكل.

يبدو أنّ مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي، قد وجد الحل الحاسم لوضع حد نهائي لتهور موكله الذي سبب له في الكثير من المرات التعرض للطرد خلال المباريات الرسمية لمختلف الأندية التي لعبها.

وكانت آخر مرة تلقى فيها بالوتيلي البطاقة الحمراء، الأسبوع الماضي، خلال المباراة التي انهزم فيها فريقه نيس أمام مضيفه نادي لوريان (0-1) لحساب الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد شتمه حكم اللقاء بكلمات نابية.

وقال رايولا في تصريحات لإذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية :”لقد تحدثت مع ماريو مساء الأحد، لقد كان حزيناً، فهو يعلم أنه أخطأ وأنّ كل ما حصل كان بسبب تهوره.من المهم أن يعترف بذلك، لكن يلزمنا حل نهائي وأعتقد أنني وجدته، يجب أن نقص لسانه”.

وتابع وكيل أعمال اللاعبين المثير للجدل: “للعب كرة القدم، أنت لست بحاجة للسانك.أنا لا أمزح، فهو يدرك جيداً أن ما ارتكبه فادح ولا يملك أية أعذار.عليه أن يتحسن وإلا سيكون القادم أسوأ”.

وتحدث رايولا، في سياق آخر، عن موكله السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، الذي رحل في الصيف الماضي، عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نحو مانشستر يونايتد الإنكليزي.

ويعتقد رايولا أنّ الدوري الفرنسي قد ضيع نجماً كبيراً برحيل ابراهيموفيتش، حيث علّق قائلاً:”باريس في حالة جيدة في الوقت الراهن، لكنه كان أفضل بحضور زلاتان .رحيله خسارة كبيرة للدوري الفرنسي”.

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