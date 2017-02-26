سعودي يتبرع بكليته سراً لمريضة لا يعرفها

تبرع مواطن سعودي بكليته لمريضة لا يعرفها في أحد مستشفيات المملكة الحكومية، مشترطاً عدم الإفصاح عن اسمه أو رقم هاتفه لمن تبرع لها قبل إجراء العملية الأمر الذي استجاب له المستشفى فعلا.

وأوضح المواطن أن تبرعه لتلك المريضة جاء لنيته المسبقة بالتبرع بإحدى كليتيه لأي مريض #فشل_كلوي من دون الاهتمام باسمه أو أية تفاصيل عنه وفق ما نقلت قناة العربية ، لافتا إلى أنه حاول التبرع قبل عدة شهور لوالدته التي تعاني من الفشل الكلوي منذ 20 عاما، لكن الفحوصات الطبية لم تتطابق مقررا بعدها التبرع لأي مريض آخر.

ونوه إلى أن شرطه الوحيد لإتمام العملية كان إخفاء اسمه أو أية بيانات عنه للمريضة التي تبرع لها، مشيراً إلى أن العملية تمت بنجاح وخرج المتبرع من المستشفى بصحة جيدة.

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