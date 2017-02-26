طب النقود المعدنية .. تعرف كيف يعالج الإندونيسيون مرضاهم بطريقتهم الخاصة

رغم تطوّر طرق العلاج في يومنا الحالي، إلا أن بعض الإندونيسيين لا يزالون يفضلون استخدام النقود المعدنية وزيت جوز الهند في علاج نزلات البرد.

إذ إنه منذ أكثر من قرن من الزمان ينتشر العلاج بهذه الطريقة بشكل واسع في كافة أنحاء إندونيسيا، وهو أسلوب من الطب التقليدي مصدره ثقافة منطقة “جاوة الوسطى”.

ويؤمن الكثير من سكان إندونيسيا بأن العلاج عبر النقود المعدنية وزيت جوز الهند يعد وسيلة للتخلص من مشاكل ضعف الجسد، وتراكم الغازات في المعدة، وآلام المفاصل التي تنتج جراء نزلات البرد.

طريقة العلاج تلك، المعروفة باسم “كيروكان” باللغة المحلية، تهدف إلى التخلص من التشنجات في منطقتي الرقبة والظهر وإراحة المريض.

وتتم عبر دهن زيت جوز الهند في منطقة الرقبة والظهر، ورسم خطوط في تلك المنطقتين عبر النقود المعدنية تترك لوناً أحمر، من أجل تمكين الزيت من التأثير بشكل أكبر على الجلد.

وفي حديث لوكالة الأناضول قال هيماوان سوتانتو الذي يفضل استخدام الـ”كيروكان” لعلاج نزلات البرد، إن طريقة العلاج بالنقود المعدنية يفي بالغرض تماماً، وقال: “أتعرض بشكل كبير للرياح لاستخدامي الدراجة النارية لدى عودتي من العمل ليلاً”.

وأضاف: “تأثير تلك الرياح يؤدي إلى تراكم غازات في معدتي بشكل كبير، وفي نفس الوقت أعاني من آلام في المفاصل؛ لذلك ألجأ إلى هذه الطريقة من العلاج مرة في الشهر”. ( Anadolu Agency )

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