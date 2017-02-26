في تايلند .. سجن يحرر المجرمين بشرط الفوز في مباريات الملاكمة !

يقدم سجن في #تايلند فرصة نادرة لنزلائه للتحرر من السجن قبل انتهاء مدة العقوبة، بشرط أن يخوضوا نزالات في الملاكمة التايلندية “المواي تاي” ويفوزوا فيها.

وكان السجن شرع بتطبيق هذا النظام عام 2010، حيث بدأ بتنظيم مباريات في “المواي تاي” للسجناء ضد ملاكمين محترفين في هذه الرياضة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وفي حال فوز السجين يحصل على فرصة للخروج من السجن، أما عند الخسارة فسيعود لسجنه، بينما يحصل منافسه على مكافأة مالية، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

نوي كاوبان عضو سابق في إحدى العصابات، كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 11 عاماً بتهمة طعن صبي في الرأس حتى الموت، وأطلق سراحه قبل انتهاء المدة بستة أعوام، بعد أن تمكن من التغلب على بطل اللعبة كودي موبرلي، والذي انتقل من كانساس إلى تايلند، بعد أن وقع في حب هذه الرياضة عبر مشاهدة أفلام الفيديو التي تتحدث عن أبطالها.

ويخطط السجن الآن لمباراة أخرى بين اثنين من المحترفين في “المواي تاي” أحدهما سبق وأن شارك في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في بكين عام 2008، والآخر سجين بتهمة حيازة المخدرات، ويعتبر المقاتل الأشهر في تايلند.

وعرضت قناة “شو تام” فيلماً وثائقياً حول النزال الذي دار بين كاوبان وموبرلي، والذي أدى إلى إطلاق سراح كاوبان. لكن والدي ضحية الجريمة التي ارتكبها هذا الآخير لم يكونا راضيين عن هذا القرار، حيث قال والده لصحيفة نيويورك بوست إنه يرغب بقتل كاوبان، فيما وجدت والدة الضحية أن من غير العدل إطلاق سراح المتهم بهذه الطريقة.

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