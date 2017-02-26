قيادي في هيئة تحرير الشام يتحدث عن تفاصيل عملية ” الأفرع الأمنية في حمص ” و عن موقف الهيئة من مفاوضات جنيف ( فيديو )
عكس السير
قيم الخبر
2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش 5 تعليقات
قيادي في هيئة تحرير الشام يتحدث عن تفاصيل عملية ” الأفرع الأمنية في حمص ” و عن موقف الهيئة من مفاوضات جنيف ( فيديو )
الى السيدالاعلامي المهاجر
طلب من مظلوم سوري
نرجو منكم طالما ان لكم القدرة والقوة والعنفوان والدقة
ان تستهدفوا حالا كل الأفرع الأمنية والعسكرية ومراكز القرار في كل سورية
في نفس الوقت مرة واحدة
وامي الكبيرة في السن
تدعوا لكم بظهر الغيب
وانا ايضا
ودمتم زخرا للوطن
اخوكم في الله
مواطن حر
فرع الأمن العسكري تم استهدافه بهجوم صاروخي من الأبنية المجاورة و أهالي الحي شهود على ماجرى فكفاكم كذب
أنا كنت في المنطقة و جميعنا شاهدنا الصاروخ الثاني والثالث و يستحيل دخول أي عنصر للمنطقة دون اجتياز 4 حواجز
والله أنك تكذب ولا أنت ولا ألف واحد فيه يجتاز حواجز التفتيش و حاجز أبوصخر تحديدا
وشباب حمص هم من سلخوهم صاروخ بنص الفرع
ليش حاسس انو عمبيحكي عن اكلة او شربة يعني حاسسها اسهل من شربة المي.
فاتو وساوو اللي بدون ولا كأنو في حدا !!!