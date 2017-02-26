كريم بنزيمة يواجه غرامة مالية بسبب ” صورة “

يواجه اللاعب #كريم_بنزيمة، نجم نادي ريال مدريد الإسباني إمكانية التعرض لغرامة مالية من طرف القضاء الفرنسي بسبب التقاطه لصورة مع أحد الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض في جزيرة مارتينيك الفرنسية الواقعة بحر في الكاريبي.

وأفادت صحيفة “لابروفونس” الفرنسية أنّ المحمية الطبيعية لمارتينيك رفعت دعوى ضد كريم بنزيمة بسبب “التقاط صورة والتعرض بشكل متعمد لنوع حساس جداً من الحيوانات” ولهذا فهو يواجه إمكانية تغريمه لمبلغ كبير من المال.

ونقلت ذات الصحيفة تصريح رئيس المحمية الطبيعية لمارتينيك قال فيه بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : أن كريم بنزيمة مرحب به دائماً هنا ولكن النجوم ليسوا فوق القوانين وعليهم التقيد بها”.

وكان بنزيمة قد سافر إلى جزيرة مارتينيك الخاضعة للسلطة الفرنسية في أعياد الميلاد وقد التقط صورة مع سحلية “الإغوانا” النادرة ، وقد قام مؤخراً نشر صورته عبر حسابه الشخصي على موقع “انستغرام” للتواصل الاجتماعي ما عرضه للانتقاد والسخط من نشطاء البيئة والداعين لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض.

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