كورتولموش : لو استمر عناصر ” غولن ” بالجيش لما نجحت عملية درع الفرات

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، اليوم الأحد، إنّ عملية درع الفرات، ما كانت “لتتحقق وتنجح” لو استمر وجود عناصر منظمة “غولن” الإرهابية داخل صفوف الجيش التركي.

جاءت تصريحات قورتولموش، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة نظمتها بلدية ولاية مانيسا بعنوان “من 28 فبراير/شباط إلى 15 يوليو/تموز.. الانقلابات وخيانة منظمة غولن”.

وأوضح كورتولموش أنّ تطهير الجيش التركي من عناصر منظمة غولن زاد من قابلية القوات المسلحة للقيام بعمليات عسكرية ضدّ المنظمات الإرهابية.

وأشاد كورتولموش بالنجاح الكبير الذي حققته قوات بلاده والجيش السوري الحر في مدينة الباب.

وأضاف كورتولموش أنّ كافة أركان الدولة التركية تعمل حالياً على تطهير المؤسسات من أتباع منظمة غولن، التي قامت بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/ يوليو الماضي، متوعداً في هذا الخصوص بمحاسبة المتورطين في تلك المحاولة وإنزال العقاب اللازم بحقهم. (TRT)

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