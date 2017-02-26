كونتي : نحتاج إلى 29 نقطة للاحتفال باللقب

أكد الإيطالي #انطونيو_كونتي، المدير الفني لفريق #تشيلسي، أن فريقه اقترب خطوة جديدة من لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه سوانزي سيتي 3- 1 امس السبت، في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وقال كونتي عقب نهاية المباراة: “إنها خطوة أخرى، لم يكن من السهل مواجهة سوانزي سيتي”.

وأضاف: “أعتقد اننا نستحق الفوز، لقد صنعنا الكثير من الفرص، أشعر بالسعادة، كان من المهم أن نقدم مثل هذا الأداء الرائع في اللحظات الحاسمة”.

وأوضح: “نحتاج إلى 29 نقطة أخرى من أجل الفوز باللقب، إذا حققنا ذلك فإننا بالتأكيد سنحرز اللقب، لكن يتبقى 12 مباراة على النهاية، والفوز في المباراة مجرد خطوة على الطريق”. ( DPA )

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