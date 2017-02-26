مقتل أب يمني في حفل زفاف نجله برصاصة طائشة

فُجعت مدينة عدن اليمنية بمقتل والد أحد شباب مديرية المنصورة، أثناء مشاركته في حفل زفاف نجله، بعد تلقيه طلقة نارية طائشة في قلبه، أطلقها أقرباء وأصدقاء العريس ابتهاجًا بالفرح.

ووفقًا لمصدر محلي في المدينة، فإن موكب الزفاف كان فيه عدد من المسلحين الذين يطلقون النار في الهواء، ابتهاجًا بزفاف صديقهم الشاب، غير أن مرورهم بجوار السجن المركزي، وسط المدينة، دفع حراسات السجن إلى إطلاق النار، تحسبًا لأي هجوم محتمل، وهو ما تسبب باختراق طلقة نارية لقلب والد العريس، ليلقى مصرعه على الفور.

وتحولت أفراح موكب الزواج، إلى أتراح وأحزان، بعد أن نُقل والد العريس إلى أحد مستشفيات المدينة بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز ، وتتكرر حوادث إطلاق النار خلال الأفراح وحفلات الزفاف، في مدينة عدن، متسببة بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين إثر عودة الطلقات النارية من السماء، ساقطة على أجسادهم ورؤوسهم.

وسبق أن أعلنت شرطة المدنية مكافحتها لإطلاق النيران خلال الأفراح، غير أن ذلك لم يطبق فعليًا وبشكل جدّي.

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