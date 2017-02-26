هاندانوفيتش على أعتاب الانضمام لمانشستر سيتي

أفادت تقارير اعلامية إيطالية عن اقتراب الحارس السلوفيني المخضرم #سمير_هاندانوفيتش من الانضمام لنادي #مانشستر_سيتي الإنكليزي بداية من الصيف القادم، في ظل تيقنه من “استحالة” كسب فريقه الحالي، انتر ميلان، لتأشيرة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم القادم.

وذكر موقع “كالتشو ميركاتو” المتخصص أن الفشل المرتقب لنادي انتر ميلان في احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، دفع هاندانوفيتش للقيام بعدة تغييرات، حيث تخلى عن فيديريكو باستوريلُّو ووقع مع فالي رمضاني كوكيل أعمال جديد له.

ويملك رمضاني علاقات قوية للغاية مع ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، ومن المنتظر أن تكون رغبة مدرب “السيتيزن، الإسباني بيب غوارديولا في البحث عن حارس مرمى جديد لخلافة التشيلي برافو، حاسمة في “إغراء” هاندانوفيتش للانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسم المقبل.

ومن جهته، قد يفضل انتر ميلان مبادلة حارسه هاندانوفيتش إضافة لدفع مبلغ مالي مع نادي أتلتيكو مدريد، لانتداب الحارس السلوفيني الآخر يان أوبلاك المتألق بشكلٍ لافتٍ مع نادي العاصمة الإسبانية.

يُشار أنّ عقد سمير هاندانوفيتش، البالغ من العمر 32 عاماً، مع نادي انتر ميلان الإيطالي سينتهي في صيف 2019.

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