هولندا : مجلس النواب يصوت على اقتراح ” إجراء جديد إجباري متعلق بالاندماج ” بالموافقة

صوت مجلس النواب الهولندي بالموافقة على “تصريح المشاركة (التضامن)”، كجزء إجباري من الاندماج القدامين الجدد.

وينص اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية “لودفايك أشر”، بحسب ما رصد عكس السير في وسائل إعلام هولندية، على وجوب تعلّم القادمين الجدد للقيم الأساسية الهولندية والتوقيع على احترامها.

وإذا صوت مجلس الشيوخ أيضاً بالموافقة، فسيتم تطبيق القرار ابتداءاً من 1 تموز.

وفي حال رفض أي شخص التوقيع على هذا القرار، يمكن أن يحصل على غرامة مالية قدرها 340 يورو.

ولا تمنح الجنسية الهولندية لطالبها إذا لم تكن امتحانات الإندماج واللغة كاملة، والتي سيشكل هذا التصريح جزءاً منها.

عكس السير