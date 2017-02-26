وفاة لاعب فيديو أثناء ممارسته لعبة لصالح جمعية خيرية

توفى لاعب فيديو مشهور وأب لثلاثة أطفال بعدما أمضى 22 ساعة من اللعب المتواصل أمام متابعيه في بث حي على الإنترنت.

ولفظ اللاعب البارز “براين فينولت” (35 عاماً) أنفاسه الأخيرة أثناء ممارسته “لعبة الدبابات”، المشهور باحترافه فيها والمعروف بلقب “Poshybird” على شبكة تويتش المتخصصة لبث فيديوهات الألعاب.

وأخذ اللاعب فترة استراحة قصيرة لتدخين سيجارة، ثم استأنف اللعب المباشر ثانية، لكنه لم يعد مرة أخرى إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، واعتقد متابعوه على الشبكة أنه غرق في النوم، لكن في حقيقة الأمر توفي نتيجة إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، بحسب تقرير الشرطة في مدينة فيرجينيا بيتش، حيث يقطن اللاعب فينولت.

واكتشف الجميع قصة وفاة اللاعب الشهير في صباح اليوم التالي، للواقعة التي حدثت مساء يوم 19 فبراير (شباط) الجاري، وكان اللاعب فينولت يمارس اللعبة على مدار الخمس سنوات الماضية لصالح جمعيات خيرية متعددة، جمع خلالها 11 ألف دولار، واعتاد فينولت اللعب بين 5 إلى 7 أيام في الأسبوع، ومن فترة المساء لصباح اليوم التالي.

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