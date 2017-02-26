11 خطأ ” لا يغتفر ” لشركات تكنولوجية أنهت تاريخها

يمتلئ العالم من حولنا الآن بالأجهزة الإلكترونية التي سهَّلت حياة البشر وجعلت معيشتهم أكثر راحة.

لكن بعض الابتكارات التي نعرفها جيداً كان يفترض أن يذهب الفضل في استخدامنا لها لشركات أخرى، لكنها رفضت لأسباب مختلفة، لينتهي المطاف بإعلان هذه الشركات إفلاسها، بينما يُحقق الابتكار نجاحاً ساحقاً.

إليك أبرز الأمثلة على هذه الشركات بحسب ما اوردتها هافينغتون بوست عربي :

1- كوداك ترفض الكاميرا الرقمية :

قدم أحد المهندسين فكرة كاميرا رقمية إلى مسؤولين تنفيذيين لدى شركة كوداك في العام 1975 ، و سخر مسؤولو كوداك من الفكرة، وأداروا ظهرهم لصاحبها، وفي 2012 أعلنت الشركة عن إفلاسها، بعد فشلها في تكييف نفسها مع العالم الرقمي.

2- ياهو تفوّت على نفسها فرصة شراء غوغل :

في بداية مشوار غوغل، أجرت ياهو، التي كانت آنذاك أكبر شركات الانترنت قيمة، محادثات متكررة لشراء غوغل لكن دون أن تنجح في إتمام العملية وإبرام الصفقة.

اليوم تقدر قيمة غوغل في حدود 500 مليار دولار، في حين لا تتجاوز ياهو 35 مليار دولار.

3- رون واين، ثالث مؤسسي آبل :

لا شك أن معظم الناس يعرفون من يكون ستيف جوبز، وستيف وزنياك، لكن هناك شريكاً مؤسساً ثالثاً لآبل لا يعرفه الكثير، إنه رون واين الذي باع حصته من الشركة التي كانت تقدر بـ10%، بمبلغ 1500 دولار في العام 1976، بينما تقدر قيمتها اليوم بـ50 مليار دولار.

4- مايكروسوفت زون :

قليل جداً من سمع عن جهاز زون، بعد طرحه من قبل شركة مايكروسوفت ليكون نسختها الخاصة التي تقابل iPod، لكن خروجه للسوق جاء متأخراً جداً في العام 2006، وبعد بضعة أشهر ظهر الآي فون في الأسواق.

5- الشركة التي رفضت iPod :

أول مصمم لجهاز iPod هو طوني فاضل، صاحب الابتكار، الذي تقدم إلى شركة Real Networks ليعرض عليها فكرته الخاصة بإعداد جهاز موسيقى شخصي، وبعد رفضها للاقتراح، اتجه فاضل إلى شركة آبل.

6- ستيف جوبز ترك آبل :

دار الجدل حول ما إذا كان ستيف جوبز تم إبعاده من آبل أم استقال، لكن مغادرته شركة آبل في العام 1985 كان بمثابة بداية مشوار طويل انتهى بترنح الشركة، تحت رئاسة جون سكولي، واقترابها من حافة الانهيار في فترة التسعينات.

7- نينتندو تتخلى عن سوني وتختار فيليبس :

في بداية التسعينات، عملت سوني ونينتندو معاً على تعديل وحدة التحكم لـSNES (نظام سوبر نينتندو إنترتينمنت)، قبل أن يتوقف تعاون الشركتين، ويتم انفصالهما.

وبينما اتجهت نينتندو إلى العمل مع فيليبس لإنجاز وحدة التحكم التفاعلي CD-i التي لم يكتب لها البقاء، واصلت سوني عملها لإنشاء البلاي ستيشن.

8- ويسترن يونيون ترفض الهاتف :

عرض ألكسندر غراهام بيل براءة اختراعه على شركة ويسترن يونيون للتلغراف في العام 1876، فرفضت الشركة العرض، عبّد ذلك الطريق لإنشاء شركة بل للهاتف، قبل أن تشتريها في نهاية المطاف AT & T.

9- بلوكبستر ترفض شراء نيتفليكس :

في العام 2000، عرض ريد هاستينغز على شركة بلوكبستر بيع نتفليكس -كانت مختصة آنذاك في ببيع أقراص DVD عن طريق البريد- بمبلغ 50 مليون دولار، وقد رفضت بلوكبستر العرض، فواصلت نيتفليكس تطوير عملها إلى أن أصبحت أقراص الفيديو الرقمية عتيقة وجزءاً من التاريخ.

10- عملية دمج أمريكا أون لاين وتايم وارنر :

اعتُبرت عملية دمج أمريكا أون لاين وتايم وارنر واحدة من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الشركات في التاريخ، هذه العملية التي قدرت بـ350 مليار دولار كانت عبارة عن فقاعة تجارة الدوت كوم، وسرعان ما تبين فشلها المدوي، قبل أن تنفصل الشركتان في 2009.

11- بيل غيتس ينقذ آبل :

في العام 1997، قدمت مايكروسوفت التي كانت تسيّر العالم آنذاك، دعماً مالياً إلى آبل يقدر بمبلغ 150 مليون دولار، مما أنقذها من الإفلاس.

تخيل لو لم يحدث ذلك، كيف سيكون نوع الهاتف الذي كنا سنستخدمه الآن.

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