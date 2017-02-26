8 أجهزة ذكية منتظرة في أضخم مؤتمر للهواتف في العالم

سيكون المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة في مدينة #برشلونة الإسبانية هذا الأسبوع فرصة لشركات التقنية للكشف عن أحدث منتجاتها من الأجهزة الذكية.

وطبقا لما أورد موقع “TheVerge” التقني من المقرر أن تعرض شركات ” LG”، و “HUAWEI”، و”BlackBerry”، و” Lenovo “، و “Nokia” هواتفها الجديدة في المعرض الذي يعد أكبر حدث خاص بالهواتف الجوالة في العالم.

وفيما يلي الهواتف التي سيجري الكشف عنها في المعرض بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز :

1- ” LG G6 ” :

تعتزم الشركة الكورية الجنوبية المصنعة لهذا الهاتف محو الآثار السلبية التي لاحقت النسخة الماضية من هذا الهاتف LG G5.

ووفقا للموقع التقني فإن شاشة الهاتف الجديد تتمتع بدقة تبلغ 2000 ميغابيكسل، كما أنه مقاوم للمياه والغبار، ومصاحب بكاميرا مزدوجة العدسة.

2- ” HUAWEI P10 ”

لا يوجد الكثير من المعلومات عن هذا الهاتف من شركة هواوي الصينية، لكن ما توفر من معلومات أنه يحتوي على كاميرا مزدوجة العدسة قريبة من تلك الموجودة في النسخة السابقة من الهاتف HUAWEI P9.

3- ” BlackBerry ”

الهاتف الجديد من بلاك بيري سيكون مزودا بلوحة مفاتيح كاملة في عودة إلى البداية، ومحاولة جديدة من الشركة للعودة إلى الحياة.

4_ ” Lenovo ”

بعد أسابيع من التسريبات، ستكشف شركة “لينوفو” الصينية، التي استحوذت على موتورولا، عن هاتفيها الجديدين من نوع ” Moto G5″ و” Moto G5 Plus “.

وسيعتمد الهاتف الأول بواسطة نظام” Android Nougat”، وقياس شاشته “5 إنش” بدقة عالية الوضوح ويبلغ حجم ذاكرته 32 غيغابايت، وسعة البطارية تبلغ 2.800 ميلي أمبير.

وسيعتمد الهاتف الثاني على النظام نفسه، وستكون حجم شاشته 5.2 إنش، وذاكرة 64 غيغابايت، ويمكن أن توسع إلى 128 غيغابايت. أما سعة البطارية فتبلغ 3 آلاف ميلي أمبير.

5- نوكيا

تعتزم الشركة الفنلندية طرح ” 3 ” هواتف جديدة بينها جهاز 3310، ومن المواصفات التي توفرت حتى الآن عن “نوكيا 3310″، أنه أقل حجما وأخف وزنا من النسخة السابقة التي صدرت عام 2000، وشاشته ملونة لكنها ليست عالية الدقة، علاوة على العمر الطويل للبطارية.

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