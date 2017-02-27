ألمانيا : لجنة الموازنة في البرلمان تخصص 150 مليون يورو لبرامج تحفيز العودة الطوعية للاجئين

تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية تحفيز اللاجئين على العودة الطوعية إلى مواطنهم.

وذكرت الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية أنه من المقرر تدشين برامج إعادة في 11 دولة اعتباراً من شهر مارس (آذار) القادم، من شأنها منح الأشخاص الذين ليس لديهم فرص بقاء في ألمانيا محفزات للعودة إلى مواطنهم.

يذكر أن لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني “بوندستاغ” خصصت بالفعل 150 مليون يورو لهذا الغرض في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.

وقال متحدث باسم الوزارة الاتحادية إن برنامج الإعادة يشمل في البداية دولاً في شمال أفريقيا والبلقان بصفة خاصة، من بينها مثلا تونس والمغرب ونيجيريا وكوسوفو وصربيا وألبانيا.

وبحسب الوزارة، يستهدف هذا البرنامج بصفة خاصة طالبي اللجوء الذين ليس لديهم فرصة للاعتراف بهم في ألمانيا، وكذلك للاجئين الذين يعتزمون العودة إلى مواطنهم بعد نهاية النزاعات بها.

وبحسب بيانات الوزارة، جاء إلى ألمانيا 1.2 مليون لاجئ، ولكن كثير من طلبات اللجوء تم رفضها.

وتحدث مشكلات غالباً عند ترحيل لاجئين لدرجة أن الحكومة الاتحادية تعتزم تحفيزهم للمغادرة الطوعية. (DPA)

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