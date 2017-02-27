ألمانيا : معارضة شديدة لتخفيف ديون اليونان

جددت ألمانيا رفضها تخفيف ديون اليونان في إطار الجهود الدولية لمساعدة أثينا، وهو مطلب يحث عليه صندوق النقد الدولي، الذي يرى أن الديون اليونانية تتجه للانفجار.

وقال ينس سبان نائب وزير المالية الألماني في مقابلة مع الإذاعة الألمانية الرسمية (دويتشلاند فونك) أذيعت أمس الأحد، إنه ليس من المناسب مساعدة اليونان بطريقة تؤدي إلى تحميل الدائنين خسائر في قروضهم.

وأكد المسؤول الألماني أنه “يجب ألا يحدث إنقاذ” لليونان بهذه الطريقة. ويطالب صندوق النقد الدولي أوروبا بتخفيف ديون اليونان بنسبة كبيرة كشرط ضمني لاستمرار مشاركته في تمويل المساعدات الدولية لأثينا.

لكن ألمانيا -التي تقدم أكبر مساهمة في ميزانية “آلية الاستقرار الأوروبية”، وهي صندوق لتقديم مساعدات لمنطقة اليورو- تعارض تخفيف الديون.

وقال نائب وزير المالية الألماني إنه يرى احتمالا كبيرا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يؤدي إلى تحميل دائني اليونان خسائر بسبب شطب ديون.

واتفقت اليونان مع الدائنين الأسبوع الماضي على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتذليل العقبات التي تحول دون صرف دفعة إضافية من أموال المساعدات لليونان.

ومن المقرر أن يعود مفتشون من المفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي إلى أثينا هذا الأسبوع. (REUTERS-aljazeera)

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