أنباء عن عزل بشار الأسد لـ ” القائد العسكري في حمص ” على خلفية تفجيرات الأفرع الأمنية .. و البديل ” محمد خضور ” !

قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن قيادة جيش بشار الأسد أقالت قائدها العسكري في محافظة حمص، وذلك بعد ساعات من وقوع تفجيرات استهدفت فرع الأمن العسكري وأمن الدولة في المدينة.

ونقلت الوكالة عن مصادر، واسعة الاطلاع طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن “قرارا صدر اليوم عن قيادة الجيش بإعفاء اللواء بركات بركات رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص من منصبه، دون أن يذكر بشكل صريح سبب الإعفاء”.

وتحدثت المصادر، بحسب الوكالة، عن صدور قرار آخر يقضي بتكليف اللواء محمد خضور بمهام رئيس اللجنة العسكرية في حمص.

واللواء محمد خضور سبق له أن شغل عدة مناصب قيادية في الجيش من بينها القائد العسكري في حلب والقائد العسكري في المنطقة الشرقية.

ويعتبر خضور الاسم الوحيد في الجيش النظامي التي يتجرأ الموالون على انتقاده وشتمه، وذلك لفساده الكبير المفضوح، وخسائره العسكرية الفادحة في دير الزور وحلب.

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