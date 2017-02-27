ارتاد المسجد و اربح دراجة هوائية .. حملة في تركيا لتشجيع الأطفال على العبادة

وزّعت دار الإفتاء في ولاية #سيعرت جنوب شرق #تركيا 80 دراجة هوائية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 عاماً، في إطار حملة “ارتاد المسجد للصلاة واجمع النقاط لتربح دراجة”.

واستمرت الحملة التي جرت في مسجد “أنصار” بالولاية المذكورة 40 يوماً، شارك فيها 120 طفلاً، تنافسوا فيما بينهم لأداء عبادتهم والفوز بالجائزة المعلنة في بداية الحملة.

وخلال حفل توزيع الجوائز الذي جرى في حرم جامعة سيعرت، أعرب صلاح الدين جلبي رئيس قسم خدمة المساجد في رئاسة الشؤون الدينية، عن بالغ امتنانه من القائمين على الحملة الهادفة لتشجيع الأطفال على ارتياد المساجد وأداء عباداتهم اليومية.

وتابع جلبي قائلاً: “رئاسة الشؤون الدينية أطلقت فعاليات لتشجيع الشباب على التوافد إلى المساجد، وفي هذا الخصوص نعمل على تخصيص أجنحة للشباب في المساجد، وإلى الأن أصبح لدينا أكثر من ألفي مسجد فيه أقسام للشباب”.

من جانبه شكر والي سيعرت مصطفى توتولماز كافة القائمين على الحملة، مشيراً أنّ مثل هذه الفعاليات تساهم في إبعاد الأطفال عن الانحرافات وتزيد من الانسجام والمودة بينهم.

بدوره قال نوزت أمجالار رئيس فرع وقف سعيرت للتعليم والثقافة، أنّ الهدف الرئيسي لهذه الحملة، هو تخليص الأطفال والشباب من مساوئ الشوارع وجلبهم إلى المساجد.

وشارك في حفل توزيع الجوائز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي، ووكيل رئيس بلدية الولاية ومساعد الوالي جيهون ديلشاد، ومدير أمن الولاية مصطفى طوقياي، ورئيس جامعة سيعرت مراد إرمان، ومفتي الولاية فاروق أرفاس، وعدد من مسؤولي الولاية. ( Anadolu Agency )

عكس السير