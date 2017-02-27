افتضح أمره بسبب ” فلاشة ” .. بلجيكا : السجن لمدة عام لسوري بتهمة ارتباطه بـ ” جبهة النصرة “

حكمت محكمة بلجيكية على سوري بالسجن لمدة سنة، بتهمة ارتباطه بجبهة النصرة.

صحيفة “دا مورخن” البلجيكية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوري مالك أ (25 عاماً)، اعتقل في تموز من العام 2014، في مطار شاليروي جنوبي بلجيكا.

وكان مالك وصل المطار وبحوزته جواز سفر فرنسي مسروق، وتبين من خلال التحقيق معه أنه قادم من اليونان ويريد إكمال طريقه إلى السويد.

وخلال عملية تفتيشه، عثرت الشرطة على “فلاش ميموري” يحتوي على محادثات تربطه بجبهة النصرة.

واكتشف المحققون اتصالات لمالك تتعلق بتجارة أسلحة، حيث حاول “وضع يده على مخزون من 15 طناً في سوريا”، بحسب تعبير الصحيفة.

عكس السير