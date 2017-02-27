الأرقام تنصف فينغر في حسن قيادة أرسنال بتشكيلة ناقصة العدد

كشف تقرير احصائي أنّ نادي #أرسنال يعتبر صاحب أكبر معدل للانتصارات التي يحققها فريق في #الدوري_الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بتشكيلة ناقصة من حيث العدد.

وفاز أرسنال في 31 مباراة وصفوفه ناقصة على أرض الملعب، مقابل 26 هزيمة، بحسب الإحصائية التي نشرتها صحيفة “دايلي ميل” البريطانية امس الأحد، وهي الأرقام التي تخالف تماماً الانتقادات التي يواجهها المدير الفني للفريق ، الفرنسي أرسين فينغر بشأن عدم قدرته على بث الحماس في صفوف لاعبيه وخلق أجواء شرسة في المواقف الصعبة.

وجاء في المركز الثاني على هذه اللائحة “الغريبة”، نادي مانشستر يونايتد الذي فاز في 18 مباراة مقابل 21 هزيمة وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، في حين أنّ أسوأ فريق فهو إيفرتون الذي خسر 42 مباراة مقابل 17 انتصاراً.

ويملك أرسنال سمعة سيئة من حيث كثرة حالات الطرد للاعبيه، في الـ21 سنة الماضية التي درب فيها فينغر الفريق، فلا يوجد لاعب تعرض للطرد في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز أكثر من متوسط ميدان نادي أرسنال السابق، الفرنسي باتريك فييرا (8 حالات طرد)، كما أشهرت البطاقة الحمراء في وجه مدافع الفريق مارتن كيون 6 مرات.

ولعل أحدث مثال في سجل أرسنال السلبي من حيث البطاقات الحمراء، هو في لاعب الوسط غرانيت تشاكا الذي طُرد في مناسبتين منذ انضمامه إلى النادي اللندني، في الصيف الماضي، قادماً من فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

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