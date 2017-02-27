الاتحاد الأوروبي : تجب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية

قال الاتحاد الأوروبي الاثنين انه سيدين خلال مشاركته بفعاليات لهيئات الأمم المتحدة الانتهاكات “المتواصلة والمنهجية والوخيمة وواسعة النطاق” لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف في سوريا خاصة النظام وحفائه.

وقال المجلس في بيان له ان الاوضاع “الوخيمة” لحقوق الانسان والوضع الإنساني في سوريا “تستحق الانتباه الكامل المتواصل” من جانب هيئات حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف ان الاتحاد الأوروبي سيواصل الدعوة من أجل الوصول الإنساني الكامل دون إعاقة للمحتاجين في سوريا الى جانب محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.

وذكر ان الاتحاد سيستمر كذلك في المطالبة بوصول اللجنة المفوضة من الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا الى جميع أجزاء الدولة دون اعاقة.

وأشار المجلس في هذا السياق الى ايمانه بأن الوضع في سوريا يجب إحالته الى المحكمة الجنائية الدولية مجددا دعوته مجلس الامن الدولي الى اتخاذ تحرك في هذا السياق.

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