البرازيلي نيمار يواجه خطر الإفلاس !

لا تزال قضايا الفساد المالي تلاحق اللاعب الدولي البرازيلي #نيمار دا سيلفا جونيور، نجم نادي #برشلونة الإسباني، بحيث استدعت المحكمة البرازيلية المهاجم السابق لنادي سانتوس من أجل الحضور لجلسة النطق بالحكم بخصوص قضية التهرب الضريبي المُتهم بها في بلده ، والتي سيتم الفصل فيها يوم الـ15 مارس القادم.

وسيتم النطق بالحكم في محكمة العاصمة البرازيلية برازيليا، إذ أن القاضي سيعلن نتيجة التحقيقات التي استمرت لأشهر عديدة في تهمة استغلال نيمار لشركة عائلية من أجل التهرب من دفع الضرائب.

وبحسب تقارير إعلامية محلية فإنّ العقوبة التي يواجهها نيمار، في حال ثبوت التهمة الموجهة إليه، قد تصل لغرامة قيمتها 188 مليون دولار، وقد ترتفع لـ200 مليون دولار مع الفوائد بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، وهي قيمة ستشكل ضربة قوية للاعب ووالده إلى درجة الإفلاس.

ويعاني نيمار من مشاكل عديدة مع القضاء البرازيلي والإسباني أيضاً، بحيث يُذكر أنّ محكمة القضاء العليا في العاصمة الإسبانية مدريد قد قررت، قبل أسبوع، التحفظ على أموال اللاعب الدولي البرازيلي بالإضافة لأموال عائلته وشركائه، بعد أن رفضت الاستئناف المقدم في قضية التلاعب في صفقة انتقال النجم الكروي، من نادي سانتوس البرازيلي إلى برشلونة في صيف 2013.

وفتحت المحكمة الإسبانية ملف القضية بناء على شكوى من شركة (دي أي إس) البرازيلية للاستثمار ضد المسؤولين عن إجراء صفقة انتقال نيمار حيث لم يتم الإعلان عن القيمة الحقيقية للصفقة، كما قامت إدارة فريق برشلونة بتسديد مبالغ في الخفاء لنادي سانتوس البرازيلي ولعائلة نيمار بما في ذلك والدته نادين جونكالفيز، ما أدى لضياع جزء ضخم من حقوق الشركة المذكورة والتي كانت تملك على جزء من حقوق انتقال اللاعب قبل رحيله إلى النادي الكاتالوني خلال “الميركاتو” الصيفي لسنة 2013.

ومن المنتظر محاكمة والدة ووالد اللاعب نيمار (الذي يعتبر أيضاً وكيل أعماله) والإدارتين السابقتين لسانتوس وبرشلونة بين شهري يوليو وأغسطس من السنة الجارية.

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