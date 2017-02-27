السجن 11 عاماً لإسرائيلي طعن إسرائيلياً آخر اعتبره عربياً عن طريق الخطأ

حكم على يهودي إسرائيلي الاثنين بالسجن 11 عاما مع النفاذ لانه طعن يهوديا آخر اعتبره عن طريق الخطأ انه عربي، كما اعلنت محكمة حيفا التي وصفت هذا التصرف بأنه انتقام عنصري.

واكدت حيثيات الحكم أن “المتهم قد طعن ضحيته في عمل انتقامي عنصري”.

وكان شلومو حاييم بينتو (32 عاما) الذي يسكن كريات عطا قرر أن “يقتل عربيا”، كما اوضح الحكم، في اطار ضمن اعمال عنف شبه يومية تقريبا.

وقد طعن بينتو الذي كان يحمل سكين مطبخ في 13 تشرين الاول/ اكتوبر 2015، موظفا في سوبر ماركت، معتبرا اياه عن طريق الخطأ انه عربي.

وتذرع المهاجم الذي اعترف بفعلته، بالجنون، لكن القضاة اكدوا انه يتمتع بكامل قواه العقلية، ودانوه بمحاولة قتل وحيازة سلاح بنية القتل لدوافع عنصرية.

وسينال المعتدى عليه مبلغ 50 الف شيكل (نحو 13 الف يورو) من المعتدي الذي حكم عليه ايضا بالسجن 18 شهرا مع وقف النفاذ.

وقد اسفرت موجة من أعمال العنف بين الاسرائيليين والفلسطينيين، بدأت خريف 2015، عن مقتل 252 فلسطينيا و40 اسرائيليا واثنين من الأمريكيين وأردني واريتري وسوداني، كما يفيد تعداد لوكالة فرانس برس. (AFP)

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