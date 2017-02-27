السعودية تستثمر 7 مليارات دولار في ماليزيا

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، أن شركة “أرامكو” السعودية ستستثمر 7 مليارات دولار في مشروع بتروكيماويات ومصفاة نفطية بولاية جوهور جنوب ماليزيا.

وقال نجيب، الاثنين 27 فبراير/شباط، إن القرار صدر قبل ظهر اليوم بعد مباحثات بين تنفيذيين كبار من “أرامكو” و”بتروناس الحكومية الماليزية راعية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات.

وقال نجيب خلال مؤتمر صحفي مقتضب “هذا استثمار ضخم وسيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل غدا..أريد فقط أن أؤكد أنه جرى التوصل للاتفاق والملك سلمان راض عن توقيع الاتفاق غدا”.

ومن المتوقع أن يبدأ مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات الواقع في بنجيرانج بولاية جوهور عملياته في الربع الأول من 2019.

وسيضم المشروع مصفاة نفط بطاقة 300 ألف برميل يوميا، ومجمعا للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن متري. وسيقام المجمع على امتداد مستودعات النفط في بنجيرانج.

وذكرت خدمة “آي.إف.آر” التابعة لتومسون رويترز في يونيو/ حزيران أن بتروناس سعت العام الماضي لجمع عروض بشأن قرض بقيمة 7.2 مليار دولار للمشروع مع ضمانات منفصلة من الشركة و”أرامكو”. (REUTERS)

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