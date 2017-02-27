بالفيديو .. باكتساني يحقق رقماً قياسياً في سحق عبوات الشراب بمرفقه بدقيقة واحدة

حقق خبير بالفنون القتالية من #باكستان رقماً قياسياً عالمياً بعدما نجح في سحق 80 عبوة شراب بمرفقه خلال دقيقة واحدة فقط.

ودخل الباكستاني محمد رشيد موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما تمكن من سحق 80 من العبوات المعدنية المليئة بالشراب بمرفقه في غضون 60 ثانية وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويظهر محمد في مقطع فيديو وهو يسحق عبوات الشراب واحدة تلو الأخرى بمرفقة بحركات قوية وسريعة أدهشت المتابعين.

يذكر بأن محمد رشيد الذي حقق العديد من الأرقام القياسية الأخرى، قدم هذا العرض المدهش أمام حشد كبير من المتفرجين، في بلدة جيمونا الإيطالية أثناء مسابقة نظمتها جمعية “كونز إيرفا”

وكان محمد رشيد الذي أسس الأكادمية الباكستانية للفنون القتالية، قد حقق أرقاماً قياسية عديدة منها: تحطيم أكبر عدد من ثمار الجوز بيده في دقيقة واحدة، وتحطيم أكبر عدد من ثمار الجوز بمرفقه، بالإضافة إلى اللعب بأكبر عدد من الأجسام المشتعلة في دقيقة واحدة.

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