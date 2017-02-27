بالفيديو .. جد صيني يصنع سيارة لامبورغيني كهربائية لحفيده

قام جد صيني بصناعة سيارة #لامبورغيني تعمل بالكهرباء لحفيده الصغير ليستخدمها في اللعب، بعدما خشي عليه من استخدام السكوتر.

قال غو ليانغوان (53 عاماً) بأن قلقه على سلامة حفيده الصغير الذي لا يتجاوز عمره الثالثة والذي كان يركب السكوتر أثناء لعبه، دفعه إلى التفكير في تصميم سيارة تعمل بمحرك كهربائي، ذات هيكل مميز يشبه هيكل سيارات اللامبورغيني.

وذكر غو الذي يعمل مهندساً، بأنه صنع سيارتين من هذا النوع لحفيده وأنه على وشك إنهاء الثالثة بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وأضاف: “يستخدم حفيدي عادة السكوتر في اللعب، وهذا ما جعلني أقلق على سلامته، لذا بدأت بصناعة سيارات كهربائية أكثر أماناً تناسب حجمه”

وقد أظهر مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، الجد وهو يجرب إحدى السيارات التي صنعها برفقة حفيده، وفقاً لما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.

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