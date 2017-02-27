بسبب رانييري .. كونتي لا يضمن مستقبله مع تشلسي

اعترف مدرب #تشلسي #أنطونيو_كونتي، أن استمراره في منصبه لن يكون مضمونا حتى في حال تتويجه بلقب الدوري الإنكليزي مع الفريق.

ويتصدر البلوز ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة، إلا أن المدرب الإيطالي يرى أن إقالة مواطنه كلاوديو رانييري من ليستر سيتي بمثابة تحذير لكل المدربين.

وقاد رانييري ليستر سيتي إلى لقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي في مفاجأة مدوية، لكنه أقيل من تدريب الفريق قبل أيام بعد تراجع نتائجه هذا الموسم.

وأكد كونتي أنه من الصعب أن يضع أي مدرب خطة طويلة المدى مع فريقه بسبب طبيعة كرة القدم المتقلبة في الوقت الحالي.

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