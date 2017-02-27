بيع ميدالية ذهبية لمارادونا بـ9 آلاف دولار

بيعت ميدالية، كان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منحها للأسطورة #دييغو_أرماندو_مارادونا، في مزاد إلكتروني بـ9 آلاف دولار.

وكان الاتحاد سلم مارادونا الميدالية، التي يبلغ قطرها ثلاث سنتيمترات والمطلية بالذهب، بعد كأس العالم 1986 في المكسيك.

وبيعت الميدالية في صندوقها الأصلي بتسعة آلاف و375 دولار في مزاد عبر إلكتروني نفذته شركة “فوتبولاستا”.

وكانت الدار وضعت سعراً مبدئياً للميدالية في 11 فبراير (شباط) الماضي بـ7 آلاف و500 دولار.

وبيعت الميدالية ضمن مزاد إلكتروني ضمن 200 من متعلقات لاعبين كبير بأمريكا اللاتينية، وأغراض ترتبط ببطولة كأس العالم. ( EFE )

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