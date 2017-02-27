جوزيه مورينيو يعادل رقمي فيرغسون و كلوف

بفوزه امس الأحد، بلقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة مع #مانشستر_يونايتد، عادل البرتغالي #جوزيه_مورينيو، رقم كل من المدرب التاريخي الأسبق لـ “الشياطين الحمر” أليكس فيرغسون، وبرايان كلوف.

وكان مورينيو، الذي فاز بلقب هذه البطولة ثلاث مرات من قبل مع تشيلسي أعوام 2005 و2007 و2015، تمكن من الفوز بأول ألقابه مع “الشياطين الحمر”، امس الأحد، عقب الفوز على ساوثامبتون بنتيجة (3-2) في مباراة مثيرة على ملعب ويمبلي.

وبهذا يعادل مورينيو رقمي السير أليكس فيرغسون، الذي فاز بالِألقاب الأربعة السابقة للفريق في هذه البطولة أعوام (1992 و2006 و2009 و2010)، وبرايان كلوف أعوام (1978 و1979 و1989 و1990) مع نوتنغهام فورست. ( EFE )

عكس السير