خطوة واحدة تفصل كوستا عن لقب ” أغلى لاعب في العالم “

ذكرت تقارير صحفية إنكليزية أن نادي #تشلسي الإنكليزي قد وافق على بيع مهاجمه الإسباني #دييغو_كوستا بمبلغ مالي استثنائي، لأحد الأندية الصينية، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان تشلسي قد تعاقد مع دييغو كوستا عام 2014، بمبلغ 34 مليون جنيه إسترليني، قادماً من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ، وأصبح كوستا بعدها أحد أهم لاعبي تشلسي خلال الثلاث سنوات الماضية بحسب قناة سكاي نيوز، مما دفع العديد من الأندية لضمه، منها الفرق الصينية.

وذكرت صحيفة “دايلي ستار” الإنكليزية أن تشلسي طلب من فريق تيناجين الصيني مبلغ 127 مليون جنيه إسترليني (نحو 160 مليون دولار)، مقابل الاستغناء عن كوستا خلال الصيف.

يشار إلى أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا يملك حاليا لقب أغلى لاعب في العالم بصفقة انتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل نحو 110 ملايين دولار.

وأشارت الصحيفة أن النادي الصيني أبدى موافقته على هذا العرض، وفي حال انتقل كوستا للدوري الصيني، سيكون أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، ليتفوق بذلك على صفقة انتقال الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد، بداية هذا الموسم.

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