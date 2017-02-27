دراسة : دماغ الإنسان ينتج السكر

قال علماء إن سكر الفركتوز لا يدخل الجسم بتناول عصائر الفاكهة والبسكويت والشوكولاته فقط، بل إن #الدماغ أيضًا ينتج مستويات من #الفركتوز، ولعله يقتلنا ببطء من دون أن ندري!.

وتوصلت أول دراسة من نوعها إلى أن الدماغ يحوّل طاقته إلى هذا السكر المعروف بآثاره المميتة على الجسم. وأشار خبراء إلى أن هذا الاكتشاف يؤكد أن الذين يتناولون وجبات سريعة ويعتمدون نظامًا غذائيًا غير صحي يكونون الأشد تعرّضًا لخطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والبدانة.

استخدم باحثون من جامعة ييل الأميركية المسح الإشعاعي لمراقبة أدمغة عيّنة من ثمانية أشخاص أصحّاء أثناء إعطائهم جرعات من الكلوكوز عن طريق الوريد. وتمكن العلماء باستخدام تقنية تصوير خاصة من حساب تركيز السكر في أدمغة أفراد العيّنة.

وبعد عشر دقائق، لاحظ الباحثون زيادة في مستويات الكلوكوز في الدماغ. كما اكتشفوا بعد فترة قصيرة أخرى ارتفاع مستويات سكر الفركتوز أيضًا في الدماغ.

وقال الباحثون إن ارتفاع تركيز الفركتوز ناجم من تفاعلات في الدماغ تحوّل الكلوكوز، مصدر طاقة الجسم، إلى سكر آخر، اسمه سوربيتول، ثم إلى فركتوز بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، كما ارتفعت مستويات سكر الفركتوز في الدم، ولكن بعد نحو 90 دقيقة.

ونقلت صحيفة “دايلي مايل” عن الدكتورة جانيس هوانغ قولها: “إننا في هذه الدراسة نبيّن للمرة الأولى أن سكر الفركتوز يمكن أن يُنتَج في دماغ الإنسان. وبإظهارنا أن وجود الفركتوز في الدماغ لا يعود إلى تناوله مع الأغذية فقط، بل إن الفركتوز يمكن أن يُنتج من أي سكر تتناوله”.

وقالت هوانغ “إن هذا يضيف بعدًا آخر إلى فهمنا لتأثيرات الفركتوز على الدماغ”. ويُستخدم سكر الفركتوز على نطاق واسع في صناعة الأغذية.

وتوصلت دراسة أخيرة إلى أنه يصبح مضرًا حين يُضاف بصورة اصطناعية إلى الأغذية. ويقول علماء أسبان إنه لا يكون ضارًا في الفواكه والخضر، ولكنه يتحوّل مادة مؤذية حين يُضاف إلى منتجات أخرى.

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