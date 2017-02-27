دواء جديد يبشر بشفاء تام من مرض ” الإيدز “

بعد سنوات من الجهود المتواصلة، ثمة عقار جديد قد يشفي المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة “#الإيدز” بشكل نهائي.

وأثبت الدواء الذي طور باحثون إسبان فاعليته، بعد شفاء خمسة مصابين بفيروس الإيدز تماما عقب سبعة أشهر من استخدامه.

ويتعاطى المصابين بالفيروس اليوم عقارات مضادة للفيروسات بعينات مستمرة إلى مدى الحياة وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، لذلك يأمل الباحثون أن يكون العلاج الجديد ذو فاعلية دائمة كي لا يضطر المرضى تعاطي الأدوية بطريقة مستمرة.

وتم حقن 13 متطوعا من المصابين بالفيروس باللقاح الجديد قبل 7 أشهر، وعاد الفيروس للظهور في 8 من المتطوعين، لكنه اختفى تماما في 5 منهم، وهي حالة لم تحدث مسبقا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، قالت الدكتورة بيتريز موتي من مركز أبحاث فيروس الإيدز في برشلونة: “إنها المرة الأولى التي نرى فيها إن هذا (الشفاء الكامل من فيروس الإيدز) أصبح ممكنا”.

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