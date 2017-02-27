رئيس البرلمان الأوروبي : سيكون من السليم إقامة مخيمات لاستقبال اللاجئين في ليبيا

دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، الإثنين، إلى تأسيس مخيمات لاستقبال اللاجئين في ليبيا، ووضع خطة لتنمية إفريقيا، لمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

وقال تاجاني، في تصريح لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم، “سيكون من السليم إقامة مخيمات لاستقبال اللاجئين في ليبيا، وبناءً عليه سيبدأ الاتحاد الأوروبي مساعيه لإبرام اتفاقية مع ليبيا من أجل هذا الهدف”، بحسب ما نقله موقع التلفزيون الألماني.

كما أكد السياسي الإيطالي المحافظ، على ضرورة توفير المتطلبات الأساسية لهذه المخيمات، مثل توفير عدد كاف من الأدوية والأطباء.

وأوضح أنه “يتعين توفير الوسائل التي تمكن اللاجئين من العيش في تلك المخيمات بكرامة لعدة شهور أو أعوام”.

وأضاف، “لا نريد أن تصبح مخيمات الاستقبال معسكرات اعتقال”.

ومن ناحية أخرى، شدد تاجاني، على أهمية وضع خطة لتنمية إفريقيا، قائلاً “إما أن يساهم الأوروبيون بخطة تنمية بمليارات اليوروهات، أو يتدفق إلى أوروبا خلال العشرين عاماً المقبلة ملايين الأفارقة”.

وذكر تاجاني، أن مشروع التنمية الذي يطلق عليه اسم “مشروع مارشال” يجب أن يركز على محاور عدة، في مقدمتها، مبادرات التعليم المهني، وتطوير الزراعة، وتأسيس شركات جديدة.

وفي وقت سابق، أطلقت الحكومة الألمانية مشروع تنموي بعنوان “مشروع مارشال مع إفريقيا” بغرض تنمية القارة.

ويعود اسم “مشروع مارشال” إلى برنامج أطلقته الولايات المتحدة لإعادة إعمار غرب أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية في 1945. (ANADOLU)

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