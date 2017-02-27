روسيا ترسل ” الأميرال غريغوروفيتش ” إلى سوريا

قال مصدر روسي، إن الفرقاطة الروسية الأميرال جريجوروفيتش غادرت ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الاثنين، متجهة إلى البحر المتوسط حيث ستنضم إلى قطع البحرية الروسية المنتشرة قرب الساحل السوري.

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل. ورأى شاهد الفرقاطة وهي تغادر مرساها في ميناء سيفاستوبول البحري.

ونشرت ذات الفرقاطة من قبل في البحر المتوسط في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار قوة المهام البحرية الروسية إلى سوريا.

والأميرال جريجوروفيتش هي الأكثر تقدما في فئتها من بين ست فرقاطات طلبتها البحرية الروسية لأسطولها في البحر الأسود في 2010.(REUTERS)

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