زميل أليكسيس سانشيز ينصحه بالرحيل إلى إنتر ميلان

نصح اللاعب الدولي التشيلي #غاري_ميديل، مدافع نادي #إنتر_ميلان، مواطنه وزميله في المنتخب الوطني، المهاجم أليكسيس سانشيز، بالرحيل عن فريق أرسنال الإنكليزي والانتقال لمزاملته في النادي الإيطالي الذي أشاد كثيراً بمشروعه الرياضي المستقبلي.

وقال ميديل، في تصريحات صحفية: “ألكسيس لاعب يعرفه الجميع، وكل الأندية الكبيرة تريد الحصول على مُهاجم مثله.. لا أعلم كيف سيكون مستقبله، لكني سأخبره بأشياء رائعة عن الإنتر إن سألني”.

وأضاف ناصحاً إياه الإنتقال إلى نادي انتر ميلان الإيطالي:”سأقول له أن الإنتر يملك فريقاً رائعاً، ومدرباً جيداً وإداريين متطلعين للانتصارات.. لا أعتقد أنه سيجد مشروعاً مثل هذا في مكان آخر.الإنتر هو المشروع المناسب لألكسيس”.

وينتهي عقد سانشيز مع آرسنال في صيف 2018، لكنه يرفض إلى غاية الآن تجديد عقده لأسباب متعلقة بالجانب المالي وأخرى بالمشروع الرياضي للفريق.

وعن مستقبله الرياضي مع ناديه الإيطالي، رد ميديل قائلاً بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “الإنتر يريدني أن أواصل، ولا أريد أن أرحل بدوري.الوضع بسيط بالنسبة لي، فوكيل أعمالي سيكون في إيطاليا بعد مباراة روما، وسيلتقي بمسيري النادي وأعتقد أن الاتفاق بيننا لن يكون صعباً”.

وختم المدافع التشيلي تصريحاته بالتفاؤل بقدرة فريقه على كسب تأشيرة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم القادم.

وأفصح قائلاً: “أنا مقتنع أننا سنتأهل للأبطال إن فزنا بمباريات كثيرة.. لا شك أن الفرق التي تتفوق علينا حالياً ستتعثر، والفوز يوم الأحد ( أمام روما) سيجعل الأمور مثيرة للاهتمام.. لم يسبق أن لعبت دوري أبطال أوروبا، وأملك رغبة كبيرة في تحقيق ذلك الحلم وسماع نشيد الأبطال في سان سيرو”.

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