” سامسونغ ” تحدد موعد الكشف عن هاتف ” غالاكسي إس 8 “

أعلنت #سامسونغ عن موعد الحدث الذي تنوي فيه الكشف عن أحدث هواتفها الذكية، والمنتظر أن يطلق عليه اسم غالاكسي إس 8، وذلك خلال المؤتمر أقامته الشركة امس الأحد على هامش معرض ومؤتمر الجوال العالمي MWC 2017.

واستغلت سامسونغ مؤتمرها، الذي كشفت فيه عن أحدث حواسبها اللوحية، وعن الإصدار الجديد من نظارة الواقع الافتراضي غير في آر، لتحدد يوم التاسع والعشرين من مارس (آذار) المقبل موعداً لإزاحة الستار عن هاتف ذكي جديد.

ولم تحدد الشركة الكورية الجنوبية اسم الهاتف الذكي الجديد، حيث اكتفت بالإشارة إلى أنها ستقيم حدثها الرئيسي للكشف عن الجهاز في مدينة نيويورك الأمريكية، كما أعلنت أنها ستذيعه مباشرة عبر موقعها الإلكتروني Samsung.com.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن هاتف سامسونج الجديد سيحمل اسم غالاكسي إس 8، وسيتم الكشف عنه مع نسخة أخرى سيطلق عليها اسم غالاكسي إس 8 بلس، مزودة بشاشة أكبر حجما.

وتعتزم سامسونج تزويد هاتف غالاكسي إس 8 بشاشة قياس 5.8 بوصة، تغلب على كامل الجهة الأمامية، وبمعالج سنابدراجون 835، وبذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، وبذاكرة تخزين تبدأ من 64 غيغابايت، مع بطارية بسعة 300 ميلي أمبير.

وفي المقابل، تنوي الشركة الكورية الجنوبية أن تزود نسخة غالاكسي إس 8 بلس بشاشة ذات قياس 6.2 بوصة، مع حواف منحنيه، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابكسل وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، مع دعم لمقاومة الماء والغبار، وماسح لقزحية العين، ومع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، بجانب بطارية سعة 3750 ميلي أمبير.

يذكر أن سامسونغ كانت قد خالفت هذا العام عادتها بالكشف عن أحدث هواتفها الذكية خلال معرض ومؤتمر الجوال العالمي الذي يقام سنويا في مدينة برشلونة الإسبانية، مقررة أن تخصص حدث خاص للكشف عن تلك الهواتف، وهي الهواتف التي ينتظر أن يتم طرحها في الأسواق بداية من شهر أبريل المقبل.

عكس السير