سيميوني يرد على تصريحات إنريكي بعد الخسارة أمام برشلونة

قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد، #دييغو_سيميوني عقب الخسارة من برشلونة 1-2 في الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب فيسينتي كالديرون، إن “لاعبيه فشلوا في تشتيت الكرة، واستغلها النادي الكاتالوني للفوز، في إشارة لهدف الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي منح نقاط المواجهة للبرسا”.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي عقب المباراة: “الشوط الأول كان جيداً للغاية، كان بإمكاننا تسجيل هدف يضعنا في وضع أكثر أريحية، لكن الأمور لم تمض بهذه الصورة”.

وصرح المدرب الأرجنتيني: “لعبنا بحدة ولاحت لنا أكثر من فرصة.. وتواجدنا لوقت طويل في نصف ملعب المنافس.. كان الشوط الثاني أكثر ندية، بعد الهدفين، كان واضحاً أن من سيخطئ سيخسر، لم نتمكن من تشتيت كرة واستغلوها للفوز”.

ورفض سيميوني اعتبار أن “فريقه كان مرهقاً من مباراة باير ليفركوزن الألماني الأربعاء الماضي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، ورفض أيضاً تصريحات لويس إنريكي بخصوص أن أرضية الملعب أثرت على لاعبي البرسا”.

وصرح المدرب: “فاعلية برشلونة هي السبب في انتهاء المباراة 2-1، وهي النتيجة التي باتت تقليدية أمامهم في الليغا، لكن أعتقد أننا في كل المباريات أمامهم أظهرنا قدرتنا على الفوز”.

وبخصوص مستوى الحارس السلوفيني يان أوبلاك العائد من الإصابة، قال: “أهم شيء في المباراة كانت عودة غودين وأوبلاك”. ( EFE )

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