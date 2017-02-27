صفعة كبرى لبشار الأسد و مؤيديه .. فيلم عن أبطال الدفاع المدني في سوريا يفوز بالأوسكار ( فيديو )

فاز فيلم “الخوذ البيضاء” الذي يتناول قصة أبطال الدفاع المدني في سوريا بجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم وثائقي قصير، وذلك في الدورة 89 من الجائزة.

ويعالج الفيلم قصة رجال الدفاع المدني السوريين الذين يتطوعون لإنقاذ المدنيين أثناء وبعد قصف النظام السوري وروسيا.

ويشكل هذا الفوز صفقة كبرى لبشار الأسد ومؤيديه الذين اعتادوا على تلفيق الأكاذيب حول الدفاع المدني والتنديد بأعماله الإنسانية وربطه بالتبعية لتنظيم القاعدة.

ولم يكتف بشار الأسد بذلك، بل سبق له أن اعتبر في العديد من مقابلاته أنه لا يوجد براميل متفجرة في سوريا ولا قصف ولا مصابون، وكل ما ينشر حول ذلك هو “فوتوشوب”.

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