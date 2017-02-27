” غوغل ” تجلب مساعدها الرقمي إلى هواتف ” أندرويد ” بإصداري ” نوغا و مارشميلو “

أعلنت شركة #غوغل أنها تعتزم جلب مساعدها الرقمي إلى كافة الهواتف الذكية العاملة بالإصدارات الأحدث من نظام التشغيل #أندرويد التابع لها، وذلك في محاولة لتدارك نفسها مع اشتداد المنافسة في سوق المساعدات الرقمية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان المساعد الرقمي “غوغل أسيستنت” Google Assistant مقتصراً على هواتف بكسل التابعة لغوغل، والتي أعلنت عنها في الخريف الماضي، ولكنها الآن تسعى إلى توفيره على المزيد من هواتف #أندرويد، إذ أعلنت شركة #إل_جي اليوم أيضاً أن هاتفها الذكي الجديد LG G6 سيتضمن التقنية.

يُشار إلى نظام التشغيل أندرويد يهيمن على سوق الهواتف الذكية، إذ استأثر في العام الماضي على نحو 85% من السوق العالمي، بحسب شركة أبحاث السوق “آي دي سي” IDC، مقارنةً بـ 15% يشكلها نظام آي أو إس المشغل لأجهزة شركة آبل المحمولة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية، إن مساعدها الرقمي سوف يُطرح خلال الأسبوع الحالي مبدئياً لمستخدمي الهواتف الذكية العاملة بالإصدارين: 7.0 “نوجا” و 6.0 “مارشميلو” من نظام أندرويد والمتحدثين بالإنجليزية في الولايات المتحدة.

وتعتزم غوغل جلب المساعد الرقمي إلى متحدثي الإنجليزية في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة لاحقًا، ثم لمتحدثي الألمانية في ألمانيا، وهي تعمل على دعم لغات إضافية.

يُشار إلى أن المساعدات الرقمية التي تستجيب للأوامر الصوتية أصبحت تحظى بشعبية كبيرة منذ إطلاق آبل مساعدها سيري في عام 2011.

ويعتقد كثيرون في صناعة التقنية أن هذه التقنية سوف تصبح قريباً الوسيلة الرئيسية لتفاعل المستخدمين مع الأجهزة، لذا تتسابق آبل وغوغل وأمازون، فضلًا عن شركات أخرى تستعد لدخول السوق مثل سامسونغ، إلى تقديم مساعديها الرقميين إلى أكبر عدد ممكن من الناس.

ومن جانبه، قال رئيس المنتجات لـ “غوغل أسيستنت” جمي هافستاينسون، في منشور صدر اليوم الأحد: “نهدف إلى جعل أسيستنت متاحاً في أي مكان تحتاجه”، مضيفاً: “مع هذا التحديث، سوف يكون مئات الملايين من مستخدمي أندرويد الآن قادرين على تجربة غوغل أسيستنت”.

وخلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 مطلع الشهر الماضي، أعلنت شركات عديدة ومن مجالات مختلفة، تترواح من صناعة الأجهزة المنزلية، مثل شركة “ويربول” Whirlpool إلى شركة صناعة السيارات فورد، عن منتجات جديدة تضم المساعد الرقمي أليكسا التابع لأمازون، مما دفع بعض المحللين إلى الاستنتاج أن عملاقة التجارة الإلكترونية الأميركية انتصرت مبكرًا على غوغل.

وكان من اللافت والمفاجئ خلال CES 2017، أن أعلنت شركة هواوي الصينية، التي تنتج هواتف ذكية تعمل بنظام أندرويد من غوغل، أن هاتفاً رائداً من إنتاجها سيأتي مع تطبيق يتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة الأميركية الوصول إلى أليكسا.

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