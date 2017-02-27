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كيف استقبلت سلطات المطار لاجئاً سورياً فور وصوله إلى الدنمارك ؟ ( فيديو )

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, طافشين 2 تعليقان

كيف استقبلت سلطات المطار لاجئاً سورياً فور وصوله إلى الدنمارك ؟ ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. الله يذل الذي ذلنا
    فبراير 27, 2017 , 4:20 م في 4:20 م

    نظام الظلم ومعارضة الفنادق, وكل من خلفكم من دول صغيرة وكبيرة, ومن بينكم من عصابان شذاذ آفاق هذا الزمن.
    أيها المجرمون, ألا ألف ألف لعنة عليكم بعدد أطفال سوريا المشردين, ودموع الأمهات وانكسار الرجال على طرقات الشتات.

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  2. حلبي وشوية كرامة
    فبراير 27, 2017 , 4:23 م في 4:23 م

    كل هالناس برقبتك يابشار الجحش الله ينتقم منك

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