مجلة ألمانية : لاجئ سوري يثير الذعر في محطة قطارات بالهتاف ” الله أكبر “

قالت مجلة “فوكوس” الألمانية، إن شاباً سورياً تعارك مع الشرطة في محطة قطارات دورتموند، يوم الجمعة الماضي.

وأضافت المجلة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشاب (18 عاماً)، كان يستقل قطاراً دون بطاقة، ما استدعى تدخل عناصر الأمن للتدقيق بثبوتياته كإجراء اعتيادي، لكن الشاب لم يتعاون.

وحاول الشاب الفرار من الشرطة، قبل أن يتعارك مع عناصره الذين قاموا بتثبيته أرضاً ووضع الأصفاد بيديه.

وذكرت المجلة أن الشاب هتف “الله أكبر” عند إلقاء الشرطة القبض عليه، ما تسبب بهلع كبير في المحطة.

ونقلت عن الشرطة قولها إن الشاب قام بتخريب غرفة السجن التي وضع فيها، علماً أنه ليس معروفاً من قبل الشرطة من قبل، ولا يملك سجلاً جنائياً.

عكس السير