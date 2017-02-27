مصر : السجن 5 سنوات لـ ” الشيخ ميزو ” بتهمة ازدراء الأديان

قضت محكمة جنح شبرا الخيمة، والمنعقدة بمجمع محاكم شبرا الخيمة، مساء امس الأحد، بالقضية رقم 1277 ازدراء أديان، بمعاقبة محمد عبدالله عبد العظيم الشهير بالشيخ “ميزو” بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بازدراء الأديان.

وبحسب ما اوردت قناة العربية ، كان سمير صبري المحامي قد أقام جنحتين مباشرتين اتهم فيهما الشيخ محمد عبدالله نصر الشهير بـ الشيخ ميزو بازدراء الأديان، مستنداً إلى حديثه في العديد من القنوات الفضائية وإنكاره أحاديث صحيحة وردت في صحيح الإمام البخاري.

وكان قد آثار الشيخ ميزو جدلاً واسعاً في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ادعى أنه المهدي المنتظر، حيث أعلن في وقت سابق على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “بيان هام.. أعلن أنني أنا الإمام المهدي المنتظر (محمد بن عبدالله) الذي جاءت به النبوءات ، وجئت لأملأ الأرض عدلاً وأدعو شعوب الأرض قاطبة لمبايعتي”.

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