مع لوحة مفاتيح ” غوغل ” يمكنك التحدث و الهاتف سيكتب عنك

أعلنت شركة #غوغل عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق لوحة المفاتيح خاصتها على نظام التشغيل آي أو إس، يجلب معه عدداً من المزايا، أبرزها دعم ميزة الكتابة بالإملاء، إضافة إلى دعم لغات جديدة.

وتدمج لوحة المفاتيح “جيبورد” Gboard، التي أُطلِقت أول مرة لنظام آي أو إس في شهر مايو (أيار) 2016، أساساً محرك البحث الخاص بغوغل مع لوحة المفاتيح، بما يسمح للمستخدمين البحث عن الصور المتحركة GIF والرموز التعبيرية، إضافة إلى البحث عن المعلومات مثل مواقع المطاعم وغيرها من المعلومات، كل ذلك من دون الحاجة لمغادرة المحادثة.

وكانت عملاقة التقنية جلبت لوحة المفاتيح جيبورد إلى نظام التشغيل التابع لها أندرويد في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليحل محل تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضي ضمن أندرويد.

أما بالنسبة لتحديث لوحة المفاتيح الجديد على نظام آي أو إس المشغل لأجهزة شركة آبل المحمولة، فهو يجلب دعم ميزة الكتابة بالإملاء، ما يعني إمكانية الكتابة عن طريق نطق الكلام للتطبيق من دون الحاجة للنقر على الأحرف وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، ولتفعيل هذه الميزة يتعين على المستخدم الضغط مطولاً على رمز الميكروفون ثم بدء الكلام.

وإلى جانب ميزة الكتابة بالإملاء، يجلب الإصدار الجديد، الذي يحمل الرقم 1.3.0 من تطبيق جيبورد، دعم 15 لغة جديدة، بما في ذلك الكرواتية، والتشيكية، والدانماركية، والهولندية، والفلندية، واليونانية، والبولندية، والرومانية، والسويدية، والروسية، وإسبانية أميركا اللاتينية، والتركية.

كما يأتي التحديث بدعم المزيد من الرموز التعبيرية، خاصةً تلك التي جاءت مع الإصدار 10 من نظام آي أو إس. ويدعم التحديث أيضاً رموز غوغل المعروفة باسم Doodles، والتي تظهر على محرك البحث احتفاءً بعطلة أو مناسبة سنوية، وشخصية شهيرة.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 9.0 والأحدث من نظام التشغيل آي أو إس تنزيل التحديث الجديد الذي يأتي بحجم 152 ميغابايت من متجر آب ستور.

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