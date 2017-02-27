ميسي ضمن أفضل النجوم الأرجنتينيين في تاريخ الدوري الإسباني

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تقريراً استعرضت فيه أفضل 10 لاعبين من الأرجنتين استفاد منهم #الدوري_الإسباني في فترات مختلفة من تاريخه العريق، الذي انطلق في عام 1929.

وتعتبر ” الليغا” الوجهة الأوروبية المفضلة للاعبين الأرجنتينيين، مما جعل أنديته وعلى مر تاريخها الطويل تضم أسماء قادمة من بلاد “التانغو” بعضها من اللاعبين الشباب، وآخرون سبقتهم النجومية قبل انتقالهم لإسبانيا، فيما لعب بعضهم لقطبي الكرة الإسبانية سواء نادي برشلونة أو ريال مدريد ، بينما البعض الآخر اثر الدفاع عن ألوان فرق أخرى، خاصة القطب الثالث نادي اتلتيكو مدريد.

وضمت قائمة العشرة الأوائل إسم المهاجم ليونيل ميسي الهداف الحالي لنادي برشلونة، والذي يعتبره الخبراء والنقاد أفضل لاعب عرفته بطولة ” الليغا “، بعدما نجح في سن مبكرة من التربع على عرش الهدافين، كأحسن هداف في تاريخه منذ عام 2014 ، وبعدما نجح في نيل اللقب 8 مرات.

وبجانب ميسي ضمت القائمة إسم الأسطورة دييغو ارماندو مارادونا، رغم أن مسيرته في “الليغا” لم تكن ناجحة مثلما كانت تجربته في ايطاليا مع نادي نابولي، حيث لعب مارادونا في إسبانيا على مرحلتين لم تتجاوز مدتهم الثلاثة مواسم، إذ لعب موسمين في صفوف نادي برشلونة من عام 1982 وحتى عام 1984 ، ثم لصالح نادي إشبيلية موسمًا واحدًا في 1992-1993 ، قبل ان يجبر على العودة إلى بلاده تنفيذاً لبنود إتفاقه مع نادي نابولي الذي لم يكن يريده أن يلعب في أوروبا لغيره من الفرق الكبيرة.

كما ضمت القائمة الأسطورة الراحل ألفريد ودي ستيفانو، الذي تقمص ألوان الغريمين، غير أن شهرته اكتسبها بشكل أكبر مع ريال مدريد، بعدما فاز معه بألقاب وجوائز عديدة.

وتواجد ضمن الأسماء الهداف ماريو كامبس الذي رفض قميص الغريمين، مفضلاً عليهم ارتداء قميص نادي فالنسيا في نهاية السبعينات، بعدما قاد “التانغو” لتحقيق كأس العالم 1978 .

ومع هؤلاء الكوكبة من النجوم نجد أيضا دييغو سيميوني المدرب الحالي لنادي أتلتيكو مدريد، والذي كانت له تجربة ناجحة في “الليغا” مع “الروخي بلانكوس” من عام 1994 وحتى عام 1997 ، حيث حقق خلالها ثنائية الدوري والكأس وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، كما لعب قبلها عدة مواسم مع نادي إشبيلية بجانب مواطنه مارادونا.

وتألق في بطولة “الليغا” أيضا خورخي فالدانو مع نادي ريال مدريد في الثمانينات، وأيضاً لاعب الإرتكاز فرناندو روداندو الذي تألق مع نادي تنيريفي قبل ان ينتقل بعدها إلى ريال مدريد، ويدافع عن ألوانه من عام 1994 وحتى عام 2000 ، إذ كان له الدور الأبرز في تتويج الفريق بالنجمة الأوروبية الثامنة في عام 2000.

كما ضمت اللائحة الأرجنتينية في مسابقة الدوري الإسباني أسماء لا تقل شهرة عن سابقتها على غرار خوان رومان ريكيلمي الذي لعب لنادي برشلونة ولكنه تألق مع نادي فياريال، وأيضا لاعب الوسط بابلو آيمار نجم نادي فالنسيا، بالإضافة إلى المهاجم سيرجيو اغويرو الذي كان يلعب في صفوف نادي اتلتيكو مدريد، فضلاً عن أفضل حراس الأرجنتين الذين تألقوا مع منتخب “التانغو”، وهم ينشطون في الدوري الإسباني على غرار أوبالدو فيلول وكارلوس روا وروبرتو أبوندازيري وروبرتو بونانو.

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