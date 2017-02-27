وكالة روسية عن ” قيادي في الجيش الحر ” : مستعدون للتخلي عن كلمة ” العربية ” في تسمية سوريا

زعمت وكالة انترفاكس الروسية، أن مصادر في الجيش السوري الحر أكدت عن استعداد القبول بتغيير تسمية سوريا والتخلي عن “العربية”، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية.

وقالت قناة روسيا اليوم، إن وكالة “انترفاكس” نقلت عن متحدث باسم الجيش الحر (لم تذكر اسمه)، قوله إن الجيش السوري الحر يرفض أية محاولة لتأسيس نظام فدرالي في سوريا وأي مشروع من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم البلاد.

وأوضح المصدر ذاته أن التخلي عن كلمة “العربية” في تسمية “الجمهورية العربية السورية” يهدف لجعل الجمهورية مريحة أكثر للأكراد.

وقال إنهم في الجيش الحر يريدون دولة يمكنها حماية حقوق ومصالح كل مواطنيها، مؤكدا أنهم لا يرفضون حذف كلمة عربية من تسمية الجمهورية وترك كلمة جمهورية فقط.

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