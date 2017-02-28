” ألكاتيل ” تكشف عن ثلاثة هواتف و حاسب لوحي

كشفت شركة #ألكاتيل خلال حدثها الذي أقامته في إطار مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 عن أربع منتجات جديدة، بما في ذلك ثلاثة هواتف ذكية تعمل بنظام #أندرويد Alcatel U5 وAlcatel A3 وAlcatel A5 LED وحاسب لوحي من فئة إثنان في واحد يعمل بواسطة نظام التشغيل ويندوز 10.

وتأتي الهواتف الجديدة تحت فئات A وU، بحيث أنها تلبي احتياجات مختلفة ضمن الأسواق المتوسطة، وتركز بشكل رئيسي على العملاء الجدد العاملين ضمن جميع المجالات.

Alcatel A5 LED

يعتبر هاتف Alcatel A5 LED الأبرز بين تلك الهواتف بحيث يتضمن أفضل المواصفات، مع خلفية تضيء بشكل كامل، ويمتلك الجهاز شاشة IPS من قياس 5.2 إنش بدقة 1280×720 بيكسل ومعالج MT6753 ثماني الأنوية من شركة ميدياتيك بتردد 1.5 غيغاهيرتز.

ويحتوي الهاتف على 2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع 16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عن طريق منفذ MicroSD، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 8 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

ويعمل الهاتف بواسطة نظام أندرويد 6 مارشملوا مع خيارات الاتصال الأساسية مع Cat.4 LTE وبلوتوث 4.2 وGPS وبطارية بسعة 2800 ميلي أمبير ويمكن شحنه عن طريق microUSB.

ويأتي الهاتف بغطاء خلفي يحتوي على أضواء LED التي تضيء بشكل جميل وتنتج أنماط إضاء مختلفة تبعاً للتنبيهات الواردة، ويتم ضبط ذلك عن طريق برنامج مخصص لهذا الأمر، كما يوجد أغطية خلفية أخرى تحتوي على بطارية ومكبر صوت مع مسند.

Alcatel A3

يأتي هاتف Alcatel A3 بشاشة IPS من قياس 5 إنش بدقة 1280×720 بيكسل مع معالج MT6737 رباعي الأنوية من شركة ميدياتيك بتردد 1.25 غيغاهيرتز، بالإضافة إلى 1.5 غيغاهيرتز من ذاكرة الوصول العشوائي مع 16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، مع حساس استشعار بصمات الأصابع وبطارية بسعة 2460 ميلي أمبير.

Alcatel U3

يأتي هاتف Alcatel U3 بشاشة 5 إنش بدقة 480×854 بيكسل، مع معالج MT6737M رباعي الأنوية من شركة ميدياتيك بتردد 1.1 غيغاهيرتز، بالإضافة إلى 1 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و8 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

Alcatel PLUS 12

يأتي حاسب Alcatel PLUS 12 من فئة إثنان في واحد بشاشة IPS من قياس 11.6 إنش بدقة 1280×720 بيكسل، مع نظام التشغيل ويندوز 10، وبأبعاد 284x175x7.9 ميليمتر، وبوزن 990 غرام.

ويعمل الجهاز بواسطة معالج Celeron N3350 من شركة إنتل، مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية هي 32 غيغابايت eMMC و32 غيغابايت MicroSD.

ويمكن إضافة بطاقة تخزين خارجية حتى 128 غيغابايت، مع بطارية بقدرة 26.8 واط بحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، مع قارئ بصمات الأصابع ومنفذ USB من نوع C ومنفذ HDMI مصغر ومنفذ سماعات رأس 3.5 ميليمتر.

ويتصل الحاسب مع لوحة المفاتيح عبر 7 دبابيس pogo، والتي تعمل بواسطة معالج منفصل MDM9207 من شركة كوالكوم مزود مع 128 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع بطارية بسعة 2580 ميلي أمبير ومنفذ USB-A كامل.

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