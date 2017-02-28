ألمانيا : السلطات تحظر مسجداً في برلين

حظرت سلطات الأمن الألمانية مسجد “فصلت” في برلين، الذي كان يتردد عليه منفذ هجوم الدهس في العاصمة الألمانية، التونسي أنيس عامري.

وفتشت الشرطة صباح اليوم الثلاثاء 24 عقاراً في برلين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن 460 شرطياً شاركوا في المهمة التي بدأت منذ الساعة السادسة صباحاً، وبحسب معلومات الشرطة، فإن المسجد كان ملتقى لإسلامويين لديهم استعداد للعنف.

وذكرت الشرطة أن المحكمة الإدارية في برلين وافقت على طلب الإدارة المحلية للعاصمة بحظر المسجد في 15 شباط/فبراير الجاري.

وذكرت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الحملة استهدفت تفتيش منازل ومقرين لشركتين وستة مرافق احتجاز في سجنين بحيي مووابيت وتيجل في برلين.

وكان العاملون على إدارة المسجد قد أغلقوا أبوابه من تلقاء أنفسهم قبل أسبوع.

عكس السير