ألمانيا : القبض على شاب دهس شرطيين بعد أن قتل جدته !

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء القبض على الشاب الذي قتل شرطيين دهسا بالسيارة عند أحد الكمائن التي أقامتها الشرطة بمدينة مولروزه بولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا.

وقتل الشرطيان في ألمانيا على يد رجل شاب (24 عاما) أثناء ملاحقته من قبل الشرطة اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم الشرطة إنغو هيزه إن الشاب دهس الشرطيين بسيارته وقتلهما بعد أن اشتبها في أنه قتل جدته البالغة من العمر 79 عاما.

وكانت التحريات قد بدأت بعد العثور على جثة الجدة واتجهت الشكوك بسرعة نحو الحفيد، وعليه قام بقيادة سيارة والهروب بها، وعند إحدى نقاط التفتيش صدم الشرطيين فقتلهما. (DPA)

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