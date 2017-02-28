” أوبو ” تكشف عن نظام تصوير يقرب اللقطات بشكل رقمي للهواتف الذكية

أزاحت شركة #أوبو الستار عن نظام تصوير متطور مخصص للهواتف الذكية يُمكنه تقريب اللقطات بشكل رقمي عند التصوير مع الحفاظ على جودة الصور، وذلك خلال حدث أقامته في معرض ومؤتمر الجوال العالمي MWC 2017 المنعقد حاليا في مدينة #برشلونة الإسبانية.

ولم تكشف الشركة الصينية عن هواتف جديدة خلال الحدث، ولكن استعرضت نظام تصوير ثنائي الكاميرا مع قدرة على التقريب بقوة 5x، مع الحفاظ على جودة الصورة، وهو النظام الذي يعمل بنفس طريقة جهاز البيرسكوب –أو منظار الأفق- الذي يستخدم للمراقبة في الغواصات.

وأوضحت أوبو أن نظام التصوير الجديد يتكون من خمسين قطعة منفصلة، تُجمع معا لتكون قطعة بطول 5.7 ملم، مما يسهل من استخدامه مع الهواتف الذكية النحيفة دون التأثير على سُمكها وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وهو النظام الذي يضم منشور وعدسات ومستشعر رقمي لتثبيت الصورة.

وأشارت الشركة إلى أن النظام يتيح للمستخدم تقريب اللقطات أثناء التصوير بهاتفه الذكي دون ملاحظة تغيير في جودتها، وذلك بفضل المستشعر الرقمي لتثبيت الصورة والمنشور العاكس الموجود داخل نظام التصوير الجديد.

ويقوم المنشور المثبت في نظام التصوير الجديد، كما يستخدم في أجهزة البيرسكوب، بعكس الضوء بزاوية قدرها 90 درجة نحو مستشعر تثبيت الصور الرقمي، حيث ينتقل الضوء باستخدام عدسات خاصة نحو المستشعر، كما يقوم المنشور بوظيفة أخرى لتحسين جودة الصور عند التقريب وهي بتعديل زاوية انعكاس الضوء بشكل تلقائي.

ولم تعلن أوبو عن أي معلومات حول الهواتف التي سيتم تزويدها بنظام التصوير والتقريب الرقمي الجديد، الذي استغرق نحو عام كامل في تطويره، مكتفية بالإشارة إلى أنها ستسخدمه مع هواتف ستطلقها في المستقبل القريب.

ويذكر أن شركة أوبو الصينية تركز بشكل كبير على الكاميرا في هواتفها الذكية، حيث طرحت في السنوات الأخيرة هواتف بكاميرات مبتكرة مثل هاتف أوبو إن 1 ذو الكاميرا القابلة للاستدارة حتى 206 درجة، وهاتف أوبو إف 1 بلس الذي يضم واحدة من أقوى الكاميرات الأمامية في الهواتف الذكية المتوافرة بالسوق وذلك بدقة 16 ميغابكسل.

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