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الخارجية الروسية: إدارة #ترامب تفهمت أن #الأسد ليس العقبة لحل الأزمة السورية (سكاي نيوز)

‏2 ساعتين مضت ورد الآن اضف تعليق

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